مصرع شاب غرقا بإحدى الترع في سوهاج ونقل الجثة للمستشفى

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بسوهاج، من إنتشال جثة شاب يبلغ من العمر 22 سنة لقى مصرعه غرقا بإحدى الترع أمام الدير دائرة مركز سوهاج ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام والتحفظ عليها داخل مشرحة المستشفى ، تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بلاغا من مستشفى سوهاج العام ، يفيد بوصول شاب عشرينى جثة هامدة بعد حادث غرق ، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى ، وتم إستدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف على الجثة.

وبالإنتقال والفحص تبين وصول المدعو م . ث . ا . ع 22 سنة يقيم بناحية قرية أولاد عزاز إلى مستشفى سوهاج العام جثة هامدة ، بعد حادث غرق تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق ، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الواقعة ، وتم إستدعاء أهلية الجثة للتعرف عليه ، وسؤالهم حول الواقعة وملابساتها وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها حول الواقعة.