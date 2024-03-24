اليوم السابع
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مصرع شاب غرقا بإحدى الترع في سوهاج ونقل الجثة للمستشفى

الأحد، 24 مارس 2024 10:24 ص
مصرع شاب غرقا بإحدى الترع في سوهاج ونقل الجثة للمستشفى جثة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بسوهاج، من إنتشال جثة شاب يبلغ من العمر 22 سنة لقى مصرعه غرقا بإحدى الترع أمام الدير دائرة مركز سوهاج ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام والتحفظ عليها داخل مشرحة المستشفى ، تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بلاغا من مستشفى سوهاج العام ، يفيد بوصول شاب عشرينى جثة هامدة بعد حادث غرق ، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى ، وتم إستدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف على الجثة.

وبالإنتقال والفحص تبين وصول المدعو م . ث . ا . ع 22 سنة يقيم بناحية قرية أولاد عزاز إلى مستشفى سوهاج العام جثة هامدة ، بعد حادث غرق تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق ،  وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الواقعة ، وتم إستدعاء أهلية الجثة للتعرف عليه ، وسؤالهم حول الواقعة وملابساتها وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها حول الواقعة.

 







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