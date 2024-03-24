مسلسل الحشاشين الحلقة 14 .. حسن الصباح يعلن الحداد على قتلى الطائفة

ذكى مكاوى

بدأت الحلقة 14 من مسلسل الحشاشين بمشهد إعلان حسن بن الصباح – كريم عبد العزيز – الحداد على روح الـ 800 الذين توفوا من الحشاشين على يد جيش السلاجقة، كما أمر بإحضار أبنائهم إلى القلعة فى ألموت من أجل تواجدهم دائمًا فيها وتدريبهم على الانتقام.

وكانت إثارة كبيرة شهدتها الحلقة الـ13 أمس من مسلسل الحشاشين، وهى الحلقة التي انتهت مع تمكن باركياروق نجل ملك شاه من توجيه أول ضربة موجعة لـ الحشاشين، وذلك عبر مكيدة لهم فى نهاية الحلقة استطاعوا فيها إبادة مجموعة كبيرة من الحشاشين، فى معركة صغيرة بدأوها بالسهام من كل جانب ثم الدخول عليهم بالفرسان ليقتلوهم جميعًا.

وذلك بعدما شهدت الحلقة الصلح بين أبناء ملك شاه، حينما استطاع باركياروق إقناع إخوته بالتنازل له، ليكون السلطان، مقابل منحهم ما يريدون مما يشاءون.

كل ما سبق يجعل حلقة الليلة الـ 14 من مسلسل الحشاشين من أهم الحلقات خاصة أنها ستظهر ردة فعل الفنان كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، الذى بالتأكيد لن يصمت إزاء تلك الضرب الموجعة للحشاشين بعد انتصارات كبيرة حققتها طائفته خلال الحلقات الماضية من قتل نظام الملك والسلطان ملك شاه.

وكانت الحلقة 13 من مسلسل الحشاشين قد شهدت أيضًا استطلاع حسن الصباح الأخبار بمدينة أصفهان عقب اغتيال نظام الملك من قبل الحشاشين وملك شاه سلطان الدولة، وحاول معرفة من الأقرب إلى الحكم بعد الأخير.

كما علم بوجود خلافات شديدة على منصب السلطان انفجرت فور موت السلطان ملك شاه بين أبنائه على كرسى العرش، قبل أن ينتهي الأمر إلى الإبن الأكبر الذى جلس على كرسى العرش.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان