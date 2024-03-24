مسلسل الحشاشين الحلقة 14.. تكفير عمر الخيام فى بلاد المرو ومناظرة مرتقبة

ذكى مكاوى

شهدت الحلقة 14 من مسلسل الحشاشين تكفير عمر الخيام مرة أخرى من قبل العلماء فى المرو، وذلك بعدما أخبر السلطان فى المرو عمر الخيام أنه يطلب منه مناظرة لمدة شهر يثبت فيها من فيهم على حق خاصة أن اتهامات عمر الخيام وصلت لحد وصفه بالملحد والسكير.



إلا أن عمر الخيام طلب من السلطان عدم جعل المدة شهر والاكتفاء بأسبوع واحد، وطلب منه يوم واحد لا يقوم فيه بمهمة إضحاك السلطان وتسليته والمذاكرة للرد على المخالفين معه.



كانت شهدت الحلقة الـ 14 من مسلسل الحشاشين إقدام حسن الصباح على خطوة جديدة فى اغتيالات ممثلة فى إسناد مهمة إلى أحد تابعيه لقتل الإمام أبو حامد الغزالى، مؤكداً أنه أشد معاديه على وجه الأرض بسبب علمه الكبير وزهده فى الدنيا وبالتالى سيكون دائماً خطر على دعوة الحشاشين.



ومن ثم أرسل إليه فى القدس أحد تابعيه من أجل قتله بعدما لعب حيلته الدائمة والممثلة فى حلم الجنة لأحد أفراد الحشاشين، ثم إسناد المهمة له.

بدأت الحلقة 14 من مسلسل الحشاشين بمشهد إعلان حسن بن الصباح – كريم عبد العزيز – الحداد على روح الـ 800 الذين توفوا من الحشاشين على يد جيش السلاجقة، كما أمر بإحضار أبناءهم إلى القلعة فى ألموت من أجل تواجدهم دائماً فيها وتدريبهم على الانتقام.

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