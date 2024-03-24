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مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال الإسرائيلى يشدد إجراءاته

الأحد، 24 مارس 2024 09:56 ص
مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال الإسرائيلى يشدد إجراءاته المسجد الأقصى - أرشيفية
وكالات

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اقتحم عدد كبير من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، باقتحام عشرات المستوطنين الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، في أول أيام عيد المساخر وسط تنكر مستوطنين متطرفين من جماعات المعبد بزي "كهنة المعبد"، تكريسا للحضور الديني اليهودي المتطرف في الأقصى.

وأضافت أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال المصلى القبلي لتأمين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

 







المسجد الاقصى

شرطة الاحتلال

عيد المساخر

باب المغاربة




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