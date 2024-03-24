مركز المناخ يحذر من رى القمح اليوم فى جميع أنحاء الجمهورية

كتبت أسماء نصار

حذر الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من ري القمح اليوم أو رشه فى جميع انحاء الجمهورية ، مشيرًا الى ان هناك انخفاض في الحرارة وأمطار شمالاً وهبات رياح قوية.

وأوضح فهيم، أن القمح من أهم محاصيل الحبوب الغذائية التي يعتمد عليها الشعب المصري في غذائه، وتستخدم حبوبه لإنتاج الخبز والمكرونة، كما يستخدم مربو الحيوانات تبن القمح كغذاء أساسي للحيوان لذلك تولى الدولة أهمية خاصة لمحصول القمح للعمل على زيادة الإنتاجية سواء بالزيادة الراسية أو الزيادة الأفقية، وذلك بتشجيع المزارعين على زراعته لمواجهة الزيادة المطردة في عدد السكان و زيادة الطلب على القمح ومنتجاته والذي يؤدى إلي زيادة الاستيراد وزيادة الأعباء على ميزانية الدولة.

وأكد فهيم، أنه يجب على الزراعات المتأخرة الاهتمام بالرية الأخيرة، مع الاعتبار حالة الجو الخاص بمواعيد هبوب الرياح ، حيث لا يجب الري وقت هبوب الرياح تجنبا للرقاد و من علامات نضج المحصول، أن الحبوب تكون صلبة ومتماسكة يصعب تشكيلها بين الأصابع ويسهل انفصال الحبوب عن أغلفتها.

