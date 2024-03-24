محافظ شمال سيناء يتفقد إعداد وجبات الإفطار للفلسطينيين.. صور

شمال سيناء- محمد حسين

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إعداد وجبات الإفطار للأسر النازحة فى قطاع غزة، وذلك فى مركز الإمداد الغذائى "المطبخ الإنسانى" بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، وذلك فى حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ.

وأكد المحافظ على قيام المركز التابع للهلال الأحمر المصرى بتجهيز 16 ألف وجبة إفطار وسحور يوميًا لأبناء قطاع غزة، وإعداد 40 ألف رغيف خبز طازج عن طريق خط انتاج الخبز بالمركز، فضلًا عن تجهيز السلات الغذائية، وايصالها إلى النازحين فى قطاع غزة، لافتا إلى قيام مؤسسة مصر الخير بإعداد 9 آلاف وجبة إفطار و20 ألف وجبة سحور و40 ألف رغيف خبز يوميا لأهالى القطاع.

ووجه المحافظ الشكر إلى المتطوعين بالهلال الأحمر المصرى على الجهود المبذولة فى المركز من خلال إنتاج الوجبات الخاصة بالأشقاء الفلسطينيين، ومختلف الجهود المبذولة لصالح قطاع غزة.

وأشار المحافظ إلى أن مركز الإمداد الغذائى يدعم جهود الهلال الأحمر المصرى فى توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفلسطينية المتضررة من الأزمة الحالية بقطاع غزة، ويأتى مع استراتيجية الهلال الأحمر المصرى لتوسيع نطاق خدماته الإنسانية وتلبية احتياجات التغذية للأسر الفلسطينية فى ظل الظروف الحالية.



اعداد وجبات الإفطار للفلسطينيين (3)



اعداد وجبات الإفطار للفلسطينيين (1)