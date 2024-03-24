اليوم السابع
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الأحد، 24 مارس 2024 04:45 م
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محافظ سوهاج يوجه بفحص الطلبات المقدمة من المواطنين بمنظومة التراخيص والبناء

الأحد، 24 مارس 2024 04:16 م
محافظ سوهاج يوجه بفحص الطلبات المقدمة من المواطنين بمنظومة التراخيص والبناء اجتماع اللجنة العليا لحوكمة منظومة العمران
سوهاج - عمرو خلف

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ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لحوكمة منظومة العمران، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والمستشار الحسيني الجندي المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور أحمد عطية المستشار الهندسي للمحافظة، وأعضاء اللجنة.


وأكد "الفقي" على أهمية دور اللجنة في ضبط منظومة التراخيص وحوكمة منظومة العمران، وإرساء الأسس والقواعد التي يتم العمل بها وفقا للإجراءات واللوائح القانونية المقررة، وتطبيق القوانين والقرارات على أي إنشاء جديد في نطاق المحافظة، طبقا لأحكام قانون البناء 119، والاشتراطات البنائية الجديدة.

وناقش محافظ سوهاج مع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الطلبات المقدمة من المواطنين، والتي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة، ووجه المحافظ بتذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات وسرعة فحص الطلبات المقدمة، ومنحها الموافقات اللازمة، حال استيفائها الاشتراطات المطلوبة.







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قانون البناء




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