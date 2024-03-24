محافظ سوهاج يترأس اجتماع إطلاق مشروع "اكتشاف الأبطال" بقرى حياة كريمة

سوهاج عمرو خلف

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع التحضيري لإطلاق مشروع "اكتشاف الأبطال 2024" بالتعاون مع إحدى المؤسسات، وذلك بقرى "حياة كريمة "، للفئة المستهدفة من سن 10 إلى 18 سنة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، ومحمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وعدد من ممثلي مديريات " التربية والتعليم، والثقافة"، ومسئولي وحدة " حياة كريمة " بديوان عام المحافظة.

ورحب محافظ سوهاج بالحضور جميعا، مؤكدا دعم المحافظة لكافة الأنشطة والمبادرات الفاعلة والتي تهدف إلى تنمية الأسرة المصرية، وبناء الإنسان المصري بالتوازي مع توجهات الدولة ورؤية القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة مصر 2030، معربا عن تقديره لدور مؤسسات المجتمع المدني، وجهود المؤسسة، لإطلاق مشروع "اكتشاف الأبطال 2024"، وتنمية مهارات ومواهب أبنائنا الطلاب بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، لاكتشاف المتميزين منهم في مجالات " الرياضة ـ والعلوم والتكنولوجيا ـ والفنون "؛ للاعتماد عليهم في المنافسات الدولية، وتمثيل مصر في مختلف المحافل المحلية والعالمية.



ومن جانبها وجهت رضوى أحمد الرئيس التنفيذي للمؤسسة، الشكر للمحافظ، على دعمه واهتمامه بتنفيذ المبادرة، وتحقيق المستهدف منها، موضحة أن مشروع اكتشاف وتنمية مهارات ومواهب الطلاب الذي أطلقته المؤسسة يستهدف أبناء قرى "حياة كريمة" في محافظات "سوهاج ـ قنا ـ الأقصر ـ أسوان"، بتمويل ذاتي تنفذه المؤسسة، ويستهدف مدارس المرحلة " الابتدائية، والإعدادية، والثانوية "، في مدة زمنية 12 شهر، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من المشروع هو إعداد أبطال مميزين رياضيا وفنيا وتكنولوجيا، ناضجين نفسيا، ومؤثرين اجتماعيا، واكتشاف وزيادة مهارات الطلاب العقلية، والإبداعية عن طريق استراتيجيات وبرامج تنمية التفكير، والأنشطة التفاعلية، والتعلم بالممارسة .



واستعرض الاجتماع تنفيذ المشروع على أربعة مراحل تبدأ باكتشاف المواهب في مجالات الرياضة والفنون والتكنولوجيا، وذلك من خلال لينك التسجيل الخاص بموقع المؤسسة، ثم مرحلة التواصل مع الطلاب المسجلين على الموقع والتصفية، ثم تبدأ المرحلة الثالثة في شهر أغسطس للتدريب المكثف والمعسكر المغلق، وهي المرحلة النهائية لتعزيز القدرات الفنية للمواهب في جميع المحاور، وتأتي المرحلة الأخيرة والرابعة وهي مرحلة التبني للأطفال خريجي البرنامج في المراحل السابقة، وتشمل مرحلة التبني هنا الطفل وأسرته صحيا، وتعليما، واجتماعيا.