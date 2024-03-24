محافظ الدقهلية يكرم الأم المثالية الأولى على الجمهورية.. صور

الدقهلية شريف الديب

استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنيسه فريد منصور الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية "ابنة تمى الإمديد" بمحافظة الدقهلية، والتى كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفالية يوم المرأة والأم المثالية الخميس الماضي.

وكرم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الأم المثالية بمنحها درع المحافظة وشهادة شكر وتقدير، تقديرا لكفاحها وتميزها، وذلك بحضور الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، وأبناء السيدة المكرمة.



وقال "مختار" للأم المثالية الأولى: "شرفتى محافظة الدقهلية بين المحافظات، لحصولك على المركز الأول كأم مثالية، وهذا ليس بجديد على المرأة بالدقهلية، خلال مسيرتها الاجتماعية مما أهلها للاختيار لتفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية".

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بالمحافظة أن اختيار الأمهات المثاليات خلال عام 2024 تم بناء على اختيارات ودراسة اللجنة المحلية التى تم تشكيلها بقرار محافظ الدقهلية، حيث قامت وبكل شفافية باختيار وترشيح الامهات المثاليات وفقا للشروط المقررة لأمانة المسابقة على مستوى الدولة وتم تصعيد المختارين وتم الاختيار النهائى من قبل وزارة التضامن الاجتماعى على مستوى كافة المحافظات.











