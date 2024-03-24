اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 مارس 2024 01:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يكرم الأم المثالية الأولى على الجمهورية.. صور

الأحد، 24 مارس 2024 01:24 م
محافظ الدقهلية يكرم الأم المثالية الأولى على الجمهورية.. صور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنيسه فريد منصور الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية "ابنة تمى الإمديد" بمحافظة الدقهلية، والتى كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفالية يوم المرأة والأم المثالية الخميس الماضي.

وكرم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الأم المثالية بمنحها درع المحافظة وشهادة شكر وتقدير، تقديرا لكفاحها وتميزها، وذلك بحضور الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، وأبناء السيدة المكرمة.


وقال "مختار" للأم المثالية الأولى: "شرفتى محافظة الدقهلية بين المحافظات، لحصولك على المركز الأول كأم مثالية، وهذا ليس بجديد على المرأة بالدقهلية، خلال مسيرتها الاجتماعية مما أهلها للاختيار لتفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية".

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بالمحافظة أن اختيار الأمهات المثاليات خلال عام 2024 تم بناء على اختيارات ودراسة اللجنة المحلية التى تم تشكيلها بقرار محافظ الدقهلية، حيث قامت وبكل شفافية باختيار وترشيح الامهات المثاليات وفقا للشروط المقررة لأمانة المسابقة على مستوى الدولة وتم تصعيد المختارين وتم الاختيار النهائى من قبل وزارة التضامن الاجتماعى على مستوى كافة المحافظات.

 

IMG-20240324-WA0001

 

 

 

IMG-20240324-WA0000
 

 

IMG-20240324-WA0007
 

 

IMG-20240324-WA0026
 

 







الدقهلية

محافظ الدقهلية

الام المثاليه

الام المثاليه على مستوى الجمهورية

تكريم الام المثاليه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة