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محافظة أسوان: تشكيل لجنة علمية لحل مشكلة المياه الجوفية بقرية بنبان

الأحد، 24 مارس 2024 12:12 م
محافظة أسوان: تشكيل لجنة علمية لحل مشكلة المياه الجوفية بقرية بنبان شكوى أهالى قرية بنبان بسبب تدفق للمياه الجوفية
أسوان - عبد الله صلاح

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أكد ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، سيتم تشكيل لجنة من كلية الهندسة لوضع الحلول العلمية للتعامل مع شكوى أهالى قرية بنبان بحرى التابعة لمركز دراو بشأن تدفق للمياه الجوفية داخل قريتهم.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للسكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، بقرية بنبان، اليوم، يرافقه جابر أبو خليل عضو مجلس النواب.

وأضاف "عبد الشافى"، أنه بالتوازى ستعمل شركة مياه الشرب والصرف الصحى على تعديل مستوى إنحدار خط الطرد لتسهيل سريان المياه ، فضلاً عن توفير سيارات شفط وكسح المياه للتعامل مع أي تجمعات للمياه وذلك كحلول عاجلة للمشكلة.

وأشار، إلى أن قرية بنبان بحرى مدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، حيث سيتم تنفيذ مشروع للصرف الصحى بها ليكون حل جذرى للقضاء على هذه الشكوى ، ورفع المعاناة بشكل نهائى عن أهالى القرية.

سكرتير مساعد محافظة أسوان ونائب البرلمان
سكرتير مساعد محافظة أسوان ونائب البرلمان

 

قرية بنبان
قرية بنبان

 







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