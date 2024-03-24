فوائد مذهلة لمشروب الكاكاو الدافئ فى رمضان

كتبت مروة محمود الياس

سواء كنت تحب أن تتناول الكاكاو بعد طعام الإفطار فى رمضان، أو وسط وجبتي الإفطار والسحور، أو قبل تناول طعام الإفطار، كلها طرق سليمة وصحية وآمنة لتناول مشروب الكاكاو الصحي الذي يحتوي على بودرة الكاكاو والحليب الدافئ.

هذا ما أكده تقرير نشر في موقع esctasy موضحًا أن مشروب الكاكاو من المشروبات الصحية التي تعمل على تعزيز الطاقة وإمداد الجسم بالقوة والصلابة والقدرة على تخطي الإجهاد والشعور بالكسل والخمول، لأن الكاكاو غني بالمغنيسيوم هذا العنصر الهام الذي يساعد على إنتاج الطاقة وتنشيطها والتخلص من الإرهاق والشعور بالخمول

يساعد الكاكاو أيضًا على زيادة تدفق الدم في الجسم وهو ما يؤكد فكرة تعزيزه لطاقة الجسم بشكل عام

يساعد الكاكاو بشكل عام على تعزيز نضارة وقوة الجسم لأنه يحتوي على نسب من مضادات الأكسدة عالية للغاية، كما يساعد على تعزيز صحة الجسم وقوته ونضارته، فضلا عن أنه يقاوم الشعور بالإرهاق الذي يزيد في شهر رمضان، كذلك فهو يساعد على زيادة حدة التركيز والانتباه العقلي والادراكي فضلا عن شدة الإنتباه والملاحظة فهو مشروب جيد من كافة النواحي

يساعد الكاكاو أيضا لغناه بالحديد والبوتاسيوم على تعزيز حالة التفكير والمزاج، لأنه يحفظ الحالة النفسية ويعزز منها كذلك يساعد على تعزيز حركية المعدة فهو مشروب آمن ولطيف وجيد ومذاقه محبب للاطفال والكبار، ينصح بإضافة العسل له بدلا من التحلية بالسكر الأبيض لتزيد فوائده وتجنب مضاره، فلا يجب أبدا الإسراف في تناوله حتى لا يصاب الإنسان باختلال في نسب السكريات وغيرها من الأضرار نتيجة الإفراط