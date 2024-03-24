اليوم السابع
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ضبط مخدرات بقيمة 2.6 مليون جنيه في حملات أمنية خلال 24 ساعة

الأحد، 24 مارس 2024 02:05 م
ضبط مخدرات بقيمة 2.6 مليون جنيه في حملات أمنية خلال 24 ساعة سجن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

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واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن (الفيوم – المنوفية – بنى سويف - الجيزة - البحيرة - أسوان) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (كمية من مخدرى "الحشيش، البودر"- سلاح أبض)، وضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (1,200 كيلو جرام لمخدر الهيروين ، كمية لمخدرى "الحشيش ، الأيس")، وضبط (عاطل) وبحوزته (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش).


وتمكنت الجهود من ضبط (عاطل وربة منزل) وبحوزتهما (1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين- ميزان حساس)، وضبط (عاطل له معلومات جنائية) وبحوزته (1,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية)، وضبط (عاطل) وبحوزته (20,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية – ميزان حساس) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,6 مليون جنيه تقريباً).







حشيش

الفيوم

اخبار الحوادث

سلاح نارى




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