اليوم السابع
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ضبط لص سرق صندوق التبرعات من مسجد فى القناطر الخيرية

الأحد، 24 مارس 2024 02:02 م
ضبط لص سرق صندوق التبرعات من مسجد فى القناطر الخيرية حبس - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة– القليوبية- قنا) من ضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة خزينة حديدية من داخل مكتب بإحدى المزارع "كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة" وبداخلها (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنه.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية).. وبحوزته (سلاح أبيض) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى من داخل صندوق التبرعات وصنابير المياه من داخل أحد المساجد)، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات.

وتمكنت الجهود من ضبط (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة قنا)، وبحوزته (مبلغ مالى) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (11مروحة سقف) من داخل إحدى المدارس بدائرة المركز، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن مكان تصريف المسروقات.







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