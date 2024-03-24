اليوم السابع
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ضبط عصابة تزور رخص المرور فى القاهرة

الأحد، 24 مارس 2024 05:50 م
ضبط عصابة تزور رخص المرور فى القاهرة المتهمين
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية والأختام والتراخيص وترويجها مقابل مبالغ مالية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة الجيزة) بإصطناع تراخيص القيادة والتسيير وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطهم.. وبحوزتهم (عدد كبير من تراخيص القيادة والتسيير - إيصالات وعدد من التوكيلات والعقود المزورة - عدد من الأختام المقلدة المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية – عدد كبير من المستندات والمحررات المنسوبة لجهات حكومية مختلفة "مزورة"- الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







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