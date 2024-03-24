صعود 8 قطاعات بالبورصة خلال جلسة الأحد على رأسها "الاتصالات" بنسبة 5.4%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5.4%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 4.3%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.6%، وصعد قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.6%، وقفز قطاعا السياحة والترفيه، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.5%، وزاد قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والتجارة والموزعون بنسبة 0.3%، 0.1%، على التوالي.

فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.4%، 2.3%، على التوالي، وهبط قطاع العقارات بنسبة 1.8%، وانخفض قطاعا مواد البناء، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.8%، 0.6%، على التوالي، ونزل قطاعا الموارد الأساسية، والبنوك بنسبة 0.3%، 0.2%، على الترتيب، بينما استقر قطاع الخدمات التعليمية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.941 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 730 مليون ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 107.6 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.02% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.92%، والعرب على 5.07%، واستحوذت المؤسسات على 24.37% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.62%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 76.1 مليون جنيه، 178.9 ألف جنيه، 4.3 مليون جنيه، 25.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 23.1 مليون جنيه، 82.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 29060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 35350 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 12385 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 6676 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 9498 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 6917 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1520 نقطة.