"شئون الحرمين": تخصيص مصليات لذوى الهمم

كتبت ـ إيمان حنا

توفر الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مصليات مجهزة بأحدث التسهيلات والخدمات لضيوف بيت الله الحرام من ‫ذوي الهمم ، حيث خصصت 6 مصليات لهم في توسعة الملك فهد.

‏وخصصت الهيئة للرجال من ذوي الإعاقة الدور الأول مقابل بوابة 91 والدور الأول مقابل جسر الشبيكة بوابة رقم 68 بالدور الأرضي باب 68 بجوار سلالم الشبيكة، وخصصت للنساء من ذوي الإعاقة باب 88 الدور الأرضي وباب 65 الدور الأول الشبيكة ومصلى 15 المطل على صحن الطواف .

‏وحرصت الهيئة على تسهيل حركة العربات من خلال منحدرات مع وضع لوحات إرشادية ومسارات خاصة مزودة بإرشادات وعلامات واضحة تسهل عملية التنقل، ووضعت مسارات وملصقات إرشادية توضح أماكن تقديم الخدمات لذوي الإعاقة، كما وفرت عربات يدوية وكهربائية مجانية لخدمتهم.