زعيم المعارضة الإسرائيلية يصف حكومة نتنياهو بـ"الأفظع فى تاريخ البلاد"

وكالات

"أكذب حكومة وأفظعها في تاريخ البلاد" بتلك العبارة وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي تواجه تحديات عدة وانتقادات داخلياً وخارجياً على حد سواء، حسبما أفاد موقع العربية.

فقد اعتبر لابيد أن إسرائيل تواجه أفظع حكومة في تاريخها، منتقدا بشدة الاستعدادات لطرح قانون التجنيد الذي يعفي اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية.

وقال في تغريدة على حسابه بمنصة إكس "قانون التهرب الذي سيطرح هذا الأسبوع هو وجه أفظع حكومة في تاريخ البلاد، تميزت بالكذب والتهرب من المسؤولية والتمييز بين الدم والدم..".

كما أضاف كاتباً "بعد ستة أشهر من حرب مؤلمة، يعاني الجيش الإسرائيلي من نقص في الجنود، والحكومة تقدم إعفاء من التجنيد لعشرات الآلاف من الشباب".

إلى ذلك، رأى أن هذا الاعفاء إذا أقر عار، مضيفاً "ومن يستمر في الجلوس في هذه الحكومة مشارك في هذا العار".

تأتي تلك الانتقادات فيما من المتوقع أن ينتهي آخر الشهر الحالي سريان الأمر الصادر عن الحكومات المتعاقبة بمنح اليهود المتدينين الإعفاء من الخدمة العسكرية مقابل دراسة التوراة في المدارس الدينية اليهودية، وهو ما يحتم على الكنيست إقرار قانون جديد بهذا الخصوص.

كما تأتي بعدما رفضت المحكمة العليا سابقا تمديد الأمر الحكومي لفترة أخرى، وأمهلت حكومة نتنياهو للتوصل إلى تفاهم واسع في الأقطاب السياسية بشأنه.

إلا أن خروج العديد من أصوات اليهود المتدينين مؤخراً وعلى رأسهم الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في إسرائيل، إسحاق يوسف للتأكيد على رفضه للخدمة العسكرية، أثار جدلا واسعا في البلاد، لاسيما أنه لوح بأنه في حال أجبر المتدينون على الخدمة في الجيش، فسيغادرون البلاد نهائياً، في محاولة للضغط على نتنياهو المأزوم.