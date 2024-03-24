رئيس مركز الفرافرة يتفقد موقف السيارات والالتزام بأسعار المواصلات الجديدة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

تفقد الدكتور ياسر محمود رئيس مركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، انتظام سير العمل بموقف سيارات مدينة الفرافرة، وذلك لمتابعة انتظام وسير العمل به، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وخطوط السير المقررة.

وشدد رئيس المركز على ضرورة وضع الملصق الخاص بالتعريفة الجديدة على جميع السيارات بالمواقف، والتقى عدد من المواطنين، والسائقين، وأكد على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم زيادة الأسعار عن السعر المقرر، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ووجه " محمود " مسئولى المرور والمواقف والوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة، وتشديد الرقابة على المواقف، ومنع السيارات من التحميل خارج الموقف.

وكان رئيس مركز ومدينة الفرافرة بتشكيل حملة مكبرة مشتركه من الوحدة المحلية وإدارة تموين الفرافرة للمرور على محطات الوقود بالمركز وذلك بناء على شكوى احد المواطنين من قيام بعض محطات الوقود بالتلاعب بأسعار المواد البترولية

وبالمرور على إحدى المحطات تم عمل محاولة شراء لمادة السولار وتبين بيع المحطة لمادة السولار بسعر أعلى من التسعيرة الجبرية لها.

وقد قامت الحملة بالتحفظ على الكمية المشتراه وتحرير محضر بالمخالفة وإحالة صاحب المحطة إلى النيابة العامة بعد تحرير محضر له والتحفظ علية لاستكمال الإجراءات القانونية حياله.



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