رئيس النواب العراقي: لا استقرار حقيقي بالمنطقة دون إنهاء الحرب في غزة

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أكد رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي اليوم /الأحد/ أنه لا استقرار حقيقي في المنطقة من دون إنهاء الحرب الدموية والانسحاب من كامل غزة.

وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن المندلاوي استقبل السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، حيث ناقشا عددا من المواضيع ذات الاهتمام المُشترَك، والتحديات التي تمر بها المنطقة جراء استمرار المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد المندلاوي على ضرورة تفعيل عمل لجان الصداقة البرلمانية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الجارين.