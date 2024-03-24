خيط الجريمة.. هكذا قتل شقيقان أُمًا دافعت عن نجلها وأرضها فى الشرقية

كتب سليم على

اليوم السابع" يقدم فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان، "خيط الجريمة" والتي تقدم قصص تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول الى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص التي تعد ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا الى "خيط الجريمة" .

شهد مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، جريمة قتل بشعة، بعدما أقدم شقيقان على قتل ربة منزل تبلغ من العمر 60 سنة، تدخلت للدفاع نجلها وأرضها.

تفاصيل الواقعة بدأت بنشوب خلافات بين نجل المجنى عليها والمتهمان لوجود خلاف على حد الأرض ، ويوم الواقعة توجها إلى أرض المجنى عليها ووجدوا نجلها المزارع يعمل بها فنشبت بينهم مشاجرة تطورت الى استخدام أسلحة بيضاء "مطواه" من قبل الشقيقان المتهمان، سمعت الأم بالواقعة هرولت تجاه المشاجرة لإنقاذ نجلها وأرضها، وفور وصولها تصدت للمتهمين ولكن وجهوا لها طعنات لجسدها ارحتها أرضا، حاول الأهالى الذهاب بها لإحدى المستشفيات ولكن لفظت أنفاسها الأخيرة.

كانت مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطاراً من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بلاغا بوصول ربة منزل 60 سنة مقيمة بالزقازيق، للمستشفي العام جثة هامد، وبتكثيف التحريات تبين أن شقيقان وراء الواقعة، أمكن ضبطهما و إحالتهما إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها بمعاقبة الشقيقين، بالسجن 10 سنوات لكل منهما.