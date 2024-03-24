خدمات رمضانية.. كيفية استخراج بطاقة رقم قومي فى 20 دقيقة

كتب محمود عبد الراضي

أقامت وزارة الداخلية المركز النموذجى "أحوال إكسبريس" بمقر ديوان القطاع بالعباسية على أحدث طراز عصرى ومزود بكافة السبل التكنولوجيا الرقمية واللوجيستية، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين بواسطة أحدث الأجهزة لتصوير المواطنين، وإصدار بطاقات الرقم القومى وتسليمها بشكل لحظى فى (20 دقيقة).

وينشر اليوم السابع، سلسلة حلقات بعنوان "حلقات رمضانية" تشرح فيها للقراء، كيفية الحصول على العديد من الخدمات بسهولة ويسر، دون أي عناء، طوال العام، في ظل ثورة التطوير والتحديث التي تشهدها المواقع الشرطية الخدمية بوزارة الداخلية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين، والحصول على الخدمات بسهولة، في ظل الرقمنة التي تنتهجها الوزارة بمواقعها، بما يليق بالمواطن المصري في جمهوريته الجديدة.



