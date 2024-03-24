اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 مارس 2024 12:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

خدمات رمضانية.. كيفية استخراج بطاقة رقم قومي فى 20 دقيقة

الأحد، 24 مارس 2024 10:59 ص
خدمات رمضانية.. كيفية استخراج بطاقة رقم قومي فى 20 دقيقة خدمات قطاع الأحوال المدنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت وزارة الداخلية المركز النموذجى "أحوال إكسبريس" بمقر ديوان القطاع بالعباسية على أحدث طراز عصرى ومزود بكافة السبل التكنولوجيا الرقمية واللوجيستية، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين بواسطة أحدث الأجهزة لتصوير المواطنين، وإصدار بطاقات الرقم القومى وتسليمها بشكل لحظى فى (20 دقيقة).

وينشر اليوم السابع، سلسلة حلقات بعنوان "حلقات رمضانية" تشرح فيها للقراء، كيفية الحصول على العديد من الخدمات بسهولة ويسر، دون أي عناء، طوال العام، في ظل ثورة التطوير والتحديث التي تشهدها المواقع الشرطية الخدمية بوزارة الداخلية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين، والحصول على الخدمات بسهولة، في ظل الرقمنة التي تنتهجها الوزارة بمواقعها، بما يليق بالمواطن المصري في جمهوريته الجديدة.


 







الداخلية

وزارة الداخلية

خدمات رمضانية

الأحوال المدنية

أحوال اكسبريس

استخراج بطاقة رقم قومي في 20 دقيقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة