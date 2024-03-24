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حبس تشكيل عصابى تخصص فى ترويج الأسلحة البيضاء والصواعق الكهربائية على فيسبوك

الأحد، 24 مارس 2024 01:01 م
حبس تشكيل عصابى تخصص فى ترويج الأسلحة البيضاء والصواعق الكهربائية على فيسبوك فيس بوك
كتب أحمد إسماعيل

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قررت جهات التحقيق المختصة حبس تشكيل عصابى تخصص فى ترويج وبيع الأسلحة البيضاء والصواعق الكهربائية على الفيسبوك 4 ايام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وكانت قد حددت الأجهزة المختصة القائمين على إدارة مجموعة عبر موقع "فيس بوك" واستخدامها فى الترويج لبيع الأسلحة البيضاء والصواعق الكهربائية.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن ضبط 4 أشخاص من بينهم القائم على إدارة المجموعة المشار عليها ومستخدمى 3 حسابات للترويج لبيع صواعق كهربائية وأسلحة بيضاء، وبحوزتهم 3 صواعق كهربائية و مبالغ مالية و 4 هواتف محمولة بفحصها تبين إحتوائها على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم.

 وبمواجهتهم أقروا بمزاولة ذلك النشاط بقصد النصب والإحتيال على المواطنين، وأن المبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والصواعق المضبوطة بغرض إستخدامها فى إستدراج ضحاياهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق .

 

 







النيابة العامه

الاسلحة البيضاء

اخبار الحوادث

فيس بوك



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