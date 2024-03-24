جولة جديدة لجذب الاستثمارات الفرنسية لسياحة اليخوت بقناة السويس

كتب: مدحت عادل

بعد أيام من إعلان شركة سان جوبان العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تدشين مصنعا جديدا داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، جاء استقبال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، للسفير إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، لبدء جولة جديدة من المشاورات حول فرص التعاون المتاحة في ضوء خطة الهيئة لتعظيم العائد الاقتصادي من المقدرات التي تمتلكها الهيئة.

ويأتي تطوير مراين اليخوت ضمن قائمة المشروعات الاستراتيجية التي تتبناها هيئة قناة السويس لتشجيع سياحة اليخوت، وهو ما دعا الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة لاصطحاب السفير الفرنسي إيريك شوفالييه للقيام بجولة تفقدية لعدد من المشروعات القومية شملت مارينا اليخوت بالإسماعيلية، حيث ابدى السفير الفرنسي إعجابه بتصميم المارينا الذي يسمح بزيادة طاقتها الاستيعابية إلى 100 يخت تقريبا، مشيدا بتنوع الخدمات المقدمة من خلالها وما تحظى به من موقع متميز في منتصف القناة.



وتتبنى هيئة قناة السويس استراتيجية طموحة للتطوير من خلال تبني حزمة من المشروعات القائمة على توطين صناعة بناء الوحدات البحرية المختلفة بترسانات وشركات الهيئة، إلى جانب خدمات بحرية جديدة تم استحداثها لتلبية متطلبات السفن العابرة، علاوة على قيامها بتطوير مراين اليخوت التابعة لها في مدن القناة الثلاث ضمن خطة الدولة لتشجيع سياحة اليخوت.

وقبل أيام شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تدشين شركة سان جوبان لمصنع جديد لإنتاج الزجاج يقام على مساحة 200 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات 175 مليون يورو، بالإضافة إلى محطة جديدة لإنتاج الطاقة الشمسية بالمشروع تستهدف إنتاج 10 ميجا وات من الكهرباء، وخفض ما يقرب من 6000 طن من الانبعاثات الكربونية.

ويمثل المشروع خطوة تعكس الحاجة الضرورية لمشروع إنتاج الزجاج والذي يمكن أن يكون أحد الصناعات المكملة الضرورية ضمن خطط الدولة المصرية لتوطين صناعات السيارات بمنطقة شرق بورسعيد، علما بأن المنطقة الاقتصادية تتعاون مع الاستثمارات الفرنسية في إنتاج الوقود الأخضر ومجال اللوجستيات بالإضافة إلى العديد من الصناعات الأخرى، مما يؤكد على عمق العلاقات والأهداف الاقتصادية المشتركة سواء في التصنيع أو الممارسات التي تتسق مع إنتاج الطاقة النظيفة والمنتجات المستدامة.