جوتيريش يحذر من أى هجوم على النازحين فى رفح ويشكر مصر على التضامن مع فلسطين

كتبت: هند المغربي

قال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة فى تدوينة له على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "X" ، إن الرعب والجوع يلاحقان سكان غزة محذرا من أن أى هجوم آخر على النازحين فى رفح الفلسطينية سيجعل الأمور أسوأ من ذلك بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين، وللرهائن، ولجميع شعوب المنطقة.

وشدد جوتيريش على ضرورة وقف إطلاق النار على غزة قائلا " حان الوقت لوقف فورى لإطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج الفورى عن جميع الرهائن".

وأعرب جوتيريش عن تطلعه لمواصلة العمل مع مصر لتنسيق تدفق المساعدات، معربا عن تقديره العميق للانخراط المصرى الكامل دعما لأهل غزة وقال الأمين العام أنه عقب زيارة لمستشفى العريش إنه تأثر بشدة لسماع قصص المرضى والجرحى الفلسطينيين وتجاربهم والمعاناة التى مروا بها لافتا إلى سخاء وتضامن مصر والشعب المصرى مع القضية الفلسطينية .