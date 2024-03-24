جمعية الإغاثة الطبية: مجمع الشفاء تحول لمقبرة شهداء جماعية ومعتقل كبير

كتب محمد عبد المجيد

قال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، إن مجمع الشفاء تحول من أكبر مستشفى فى القطاع إلى مقبرة جماعية للشهداء ومعتقل كبير، منوهًا بأن الاحتلال يواصل حصار مجمع الشفاء الطبى على مدار 7 أيام متتالية، والاتصالات منقطعة مع جميع العاملين.

وأضاف ياغي، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجرحى فى القطاع ليس أمامهم سوى التوجه إلى مستشفيات صغيرة بخدمات طبية محدودة.

وأشار مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، إلى أن هناك انهيارًا تامًا للمنظومة الصحية فى شمال غزة رغم عمل الفرق الطبية الميدانية بمراكز الرعاية الأولية، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال لم تحترم أى قوانين خلال اقتحامها الأراضى الفلسطينية.

ونوه مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، بأن جميع المرضى فى مجمع الشفاء تم احتجازهم فى مبنى صغير، ولا يوجد أى خدمات يمكن تقديمها للمستشفى.