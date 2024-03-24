جريمة حول العالم.. سفاح إيرانى قتل 16 فتاة بطريقة "العنكبوت"

كتب كريم صبحى

سفاح متسلسل إيرانى قتل 16 سيدة وفتاة واعترف فى التحقيقات عقب القبض عليه عن تفاصيل مثيرة فى طريقة استدراج ضحاياه ، سعيد هنائي القاتل الذى بث الرعب فى المجتمع الإيرانى فى الفترة من عام 2000 الى 2001 اطلقوا عليه لقب "العنكبوت" نظرا للطريقة التي يستخدمها في قتل ضحاياه.

بلاغات عديدة عن اختفاء فتيات وسيدات ، أعمارهم تترواح من 25 الى 50 سنة ثم العثور على جثثهم ،حتى وصل عدد الضحايا الى 16 ضحية كلهم من السيدات ، بينما تقف الشرطة الإيرانية عاجزة عن فك لغز سفاح النساء ، ولكنها توصلت الى أن الجانى لا يستهدف إلا بائعى الهواء من الساقطات ، في أحدى المدن المعروف عنها بالدعارة في ايران وهي مدينة مشهد .

اضطرت الشرطة الإيرانية الى تجميع أكثر من 500 فتاة وسيدة ،يعملن في الدعارة وذلك لحمايتهن من السفاح "المجهول" ،حتى نجحت الشرطة في القبض عليه أثناء محاولته اصطياد ضحية جديدة له من فتيات الليل .

اعترف المتهم "سعيد هنائى" 40 سنة عامل بناء في التحقيقات، بأنه قتل 16 فتاة من الساقطات مشيرا في إعترافه إلى إنه كان ينفذ بذلك إرادة الله على حد قوله .

وأضاف المتهم أنه كان يأخذ ضحاياه من شوارع مدينة مشهد المقدسة ، إلى منزله عندما تكون زوجته وأولاده ، خارج المنزل وكان يقتل ضحاياه خنقا بالأوشحة التي كن يرتدينها، ويلف أجسادهن بالعباءات التي كن يلبسنها لذلك أطلقت عليه الشرطة لقب "العنكبوت" .

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يستدرج ضحاياه الى منزل، ويقتلهم انتقاما لزوجته بسبب تعرضها مرارا لمضايقات من قبل سائقين في الحي الذي كانت تنشط فيه الدعارة .