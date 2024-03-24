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جامعة حلوان تقيم ليلة رمضانية وسحورا الخميس المقبل

الأحد، 24 مارس 2024 11:39 ص
جامعة حلوان تقيم ليلة رمضانية وسحورا الخميس المقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان
كتب ـ محمد صبحى

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انطلاقا من الاحتفال بشهر رمضان المبارك، تعقد جامعة حلوان، الليلة الرمضانية وسحورًا رمضانيًا تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024 بمقر كلية السياحة والفنادق بالمنيل.

وتشهد الليلة الرمضانية عروضا فنية متنوعة وسحورا رمضانيا.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل على حرص الجامعة على تجمع أسرة الجامعة في أجواء روحانية مفعمة بالمحبة والتآلف. وأشار إلى أن هذه الليلة الرمضانية تأتي تعزيزًا لروح الألفة والتواصل بين جميع منتسبي الجامعة.







جامعة حلوان

الليالى الرمضانية

اخبار مصر

السيد قنديل




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