جامعة الفيوم تكرم الأمهات المثاليات وتنظم ندوة عن "بر الوالدين".. صور

الفيوم – رباب الجالى

شهد الدكتور أحمد حسني، عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، الندوة التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، بشأن "بر الوالدين"، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حضر الندوة، وفقا لبيان صحفي، بعد ظهر اليوم، كل من الدكتورة نادية حجازي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب الحاضرين، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

استضافت الندوة، فضيلة الشيخ خالد القيسي، مدير رعاية الطلاب بالمنطقة الأزهرية بالفيوم، والدكتور عادل مصطفى، الأستاذ بالكلية.

وقال حسني: "إن بر الوالدين يعد أعلى درجات الإحسان، ويعني الطاعة والأدب معهما، والإنصات لهما، والامتثال لأوامرهما، وتقديم الرعاية والدعم لهما"، مشيرا إلى أن طاعة الوالدين من طاعة الله عز وجل، وأن بر الوالدين يأتي في درجة أعلى من الجهاد في سبيل الله، ووجه، الطلاب بضرورة التحلي بحسن الخلق، وطاعة والديهم، وحسن التعامل معهم.

من جانبها، أوضحت "حجازي"، ضرورة بر الوالدين بوصفه واجب ديني، وإنساني، وشددت على أهمية القيام بواجباتنا، تجاه والدينا امتثالا لأوامر الله، التي وردت في مواضع كثيرة من القرآن الكريم.

وتناول "القيسي"، الحديث بشأن حقوق الوالدين تجاه أبنائهم، والتي تتمثل في الطاعة في كل الأمور، ما عدا معصية الله سبحانه وتعالى، والتواضع معهما، والرفق بهما، وخفض الصوت عند الحديث معهما، والرحمة بها عند الكبر، مشيرا إلى أن بر الوالدين من أسباب الرزق، والبركة، والتوفيق في كل الأمور وسبب دخول الإنسان الجنة.

ونظم مركز الخدمة العامة بالكلية، على هامش الاحتفالية، تكريما للأمهات المثاليات بالكلية، شمل تكريم الدكتورة فاطمة محمود، الأم المثالية عن أعضاء هيئة التدريس، ونجوى حسني، الأم المثالية عن الموظفين بالكلية، وشيماء عبد النبي، عن العاملات بالكلية، كما كرَّم الشيخ خالد القيسي، والدكتور عادل مصطفى، والدكتور ميرفت خطيري، عضو لجنة تحكيم جائزة الأم المثالية بالكلية .



الاحتفال بالأمهات المثاليات داخل جامعة الفيوم (1)



الاحتفال بالأمهات المثاليات داخل جامعة الفيوم (2)



الاحتفال بالأمهات المثاليات داخل جامعة الفيوم (3)



الاحتفال بالأمهات المثاليات داخل جامعة الفيوم (4)



الاحتفال بالأمهات المثاليات داخل جامعة الفيوم (5)



الاحتفال بالأمهات المثاليات داخل جامعة الفيوم (6)



الاحتفال بالأمهات المثاليات داخل جامعة الفيوم (7)



الاحتفال بالأمهات المثاليات داخل جامعة الفيوم (8)