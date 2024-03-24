توزيع هدايا وألعاب إلكترونية على الأطفال فى مدينة الأسمرات.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

وزعت مؤسسة حياة كريمة هدايا وألعاب على الأطفال بشوارع مدينة الاسمرات بالقاهرة، وذلك عقب تنظيم حفل إفطار 1000 صائم، ضمن فاعليات قوافل السعادة التى تنظمها مؤسسة حياة كريمة.

وتم تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية بخطورة المخدرات، كما تم اقامة حفلا للانشاد الدينى .

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي انطلق فى شهر مارس 2022، بعد اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 25ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي في المحافظات، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.