اليوم السابع
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الأحد، 24 مارس 2024 03:54 م
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بعد الانفراجة الدولارية..

تخفيضات علي أسعار سيارات أوبل وشيفرولية يصل إلي 500 ألف جنيه

الأحد، 24 مارس 2024 03:27 م
تخفيضات علي أسعار سيارات أوبل وشيفرولية يصل إلي 500 ألف جنيه سيارات أوبل أرشيفية
كتبت : أماني سمير

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شهد السوق المصري إنخفاضا جديدا لبعض الطرازات، وذلك عقب الانفراجة الدولارية التي حدثق والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري، وتوفير السيولة الدولارية لقطاع مكونات الإنتاج ومنها شركات إنتاج السيارات المحلية .

وتوالت الإنخفاضات من قبل الوكلاء المتنوعين، وقد كشف  وكيل سيارات أوبل وشيفرولية في مصر  اليوم، عن عمل تخفيضات رسمية  غير مسبوقة علي عدة موديلات تابعة للوكالتين في مصر، ليصل التخفيض في الأسعار إلي 500 ألف جنيه في أحد الطرازات.
وإليك جدول الأسعار الجديد للماركتين:

 

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أسعار السيارات

انخفاض أسعار السيارات

انخفاض السيارات

انخفاض أوبل

انخفاض شيفرولية

انخفاض أسعار السيارات في مصر




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