اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 مارس 2024 03:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تحصين 6800 رأس من الثروة الحيوانية في بنى سويف لمواجهة أمراض الحمى القلاعية

الأحد، 24 مارس 2024 02:51 م
تحصين 6800 رأس من الثروة الحيوانية في بنى سويف لمواجهة أمراض الحمى القلاعية حملات التحصين - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.   

تضمن التقرير، الذي تعده مديرية الطب البيطري،الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى 6877 رأسا، منها 6132 من الأبقار، و 745من الجاموس، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة في التاسع عشر من مارس الجاري وحتى الـواحد والعشرين من  نفس الشهر.

فيما أشار مدير عام الطب البيطري الدكتور أحمد الجبالى، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، قد تم الإعداد والتجهيز للحملة ،وتوفير فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية.







بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار بنى سويف

الثروة الحيوانية

تحصين الماشية ببنى سويف




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة