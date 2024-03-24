اليوم السابع
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بيني جانتس يهدد بالانسحاب من مجلس الحرب الإسرائيلي بسبب قانون التجنيد

الأحد، 24 مارس 2024 07:35 م
بيني جانتس يهدد بالانسحاب من مجلس الحرب الإسرائيلي بسبب قانون التجنيد بيني جانتس يهدد بالانسحاب من مجلس الحرب بسبب قانون التجنيد
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلا عن الوزير في مجلس الحرب بيني جانتس، إنه سيترك حكومة الطوارئ إذا تم إقرار قانون التجنيد الجديد.


وتشهد إسرائيل خلافات حادة بسبب قانون التجنيد الذي يجبر اليهود المتدينين على الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي.


ويلزم القانون الإسرائيلي المواطنين، ما عدا العرب والدروز، الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما بالتجنيد الإلزامي لمدة 24 شهرا للنساء، و32 شهرا للرجال.


وقد وعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحزاب الدينية الشريكة بحكومته (حزب شاس وتحالف يهودوت هتوراه)، باعتماد الكنيست لقانون خاص بالتجنيد يلبي مطالبها.







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