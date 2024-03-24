بسبب خلافات مع أبويه.. إحالة ربة منزل للمفتى لاتهامها بقتل رضيع في أكتوبر

كتب سليم على

قضت محكمة جنايات قسم أول أكتوبر برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة ، بإحالة "س .ع" 27 سنة ، ربة منزل، للمفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها ، لاتهامها بقتل طفل رضيع بسبب وجود خلافات سابقة بينها وبين والد ووالدة المجنى عليه، وتحديد جلسة 29 إبريل المقبل للنطق بالحكم.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 3193 لسنة 2023 كلى أكتوبر، أن المتهمة قتلت الطفل المجنى عليه "صقر يوسف"، والذى لم يتجاوز سنه الشهرين، عمدا مع سبق الإصرار، لخلاف سابق فيما بينها وبين أهليته، حيث زين لها الشيطان فكرة قتله، فعقدت العزم على إزهاق روحه، فأعدت مخططا محكما في سبيل الوصول لغايته، وأعدت سلاح الجريمة "غطاء رأس" ، وانتظرت الفرصة وخلال نوم المجنى عليه ووالدته مستغرقين في سبات عميق، ضمت الطفل المجنى عليه لجسدها لتطوق عنقه بغطاء الرأس حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال يوسف جلال والد المجنى عليه، أمام هيئة المحكمة، أنه حال تواجده بالطريق العام أبصر زوجته والمتهمة حاملين نجله المتوفى متوجهين به إلى إحدى المستشفيات لإسعافه إلا أنه فوجئ بوفاته مؤكدا قصد المتهمة قتل نجله.

وأضاف محمد على معاون مباحث قسم أول أكتوبر، أن تحرياته السرية كشفت عن وجود خلافات سابقة بين المتهمة ووالد ووالدة الطفل المجنى عليه، وقررت الانتقام منهما وانتهزت الفرصة حال نوم والدته وضمت الطفل المجنى عليه لجسدها لتطوق عنقه بغطاء الراس حتى تأكدت من وفاته.



