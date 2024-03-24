بايدن يوقع حزمة إنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار ويتجنب الإغلاق الحكومى

كتبت ريم عبد الحميد

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن حزمة إنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار، السبت، ووضع نهاية لاحتمال الإغلاق الحكومى بعدما تم تمرير التشريع فى سلسلة من عمليات التصويت السريعة فى الكونجرس بدعم من الحزبين، لتصل إلى مكتب الرئيس الأمريكي بعد الثانية صباح السبت.

وواجهت الحكومة احتمال الإغلاق لو لم يتم تمرير التشريع إلى قانون قبل منتصف ليل الجمعة. لكن مع تجاوز تصويت مجلس الشيوخ هذه الساعة، أصدر البيت الأبيض بيانا قال فيه إن المسئولين الفيدراليين فى مكتب إدارة والميزانية قد أوقفوا استعدادات الإغلاق، فى توقع لتمرير وشيك للحزمة فى مجلس الشيوخ وتوقيعها من قبل بايدن.

وفى البيان، قال الرئيس إن الموافقة على الإجراء نبأ جيد للشعب الأمريكي، إلا أنه ألمح إلى المفاوضات التي استمرت على مدار أشهر والتي سبقت الموافقة فى اللحظات الأخيرة، وقال إن الاتفاق كان حل وسط وأنا أي من الجانبين لم يحصل على كل ما أراده.

وأشار بايدن إلى أن اتفاق الإنفاق رفض الخفض الحاد الذى سعى إليه الجمهوريون فى مجلس النواب، ويوسع خدمات رعاية الأطفال ويستثمر فى أبحاث السرطان، ويمول الصحة العقلية والرعاية الخاصة باستخدام المواد المخدرة وتوسيع القيادة الأمريكية فى الخارج، ويوفر الموارد لتأمين الحدود التي حاربت إدارته بنجاح من أجل أن يشملها الاتفاق.

وجمعت الحزمة التشريعية المكونة من أكثر من ألف صحفة، ست من بين 12 تشريع إنفاق سنوي لتمويل الأجزاء الرئيسة للحكومة حتى سبتمبر بنهاية العام المالى فى الولايات المتحدة. وكان هذا تتويجا لأشهر من المفاوضات المضنية والتي أقر خلالها الكونجرس أربعة إجراءات مؤقتة.