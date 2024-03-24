اليوم السابع
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الهلال الأحمر الفلسطينى: انقطاع وسائل الاتصالات المختلفة فى خان يونس لليوم 72

الأحد، 24 مارس 2024 07:58 م
الهلال الأحمر الفلسطينى: انقطاع وسائل الاتصالات المختلفة فى خان يونس لليوم 72 غزة
رامى محيى الدين

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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه لليوم 72 على التوالي انقطاع وسائل الاتصالات المختلفة في محافظة خان يونس، وأن انقطاع الاتصال مع طاقم الجمعية داخل مستشفى الأمل في خان يونس جراء خروج موجات الاتصال عن الخدمة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها .

 

وفى تصريحات سابقة، أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، أنه عازم على اقتحام مدينة رفح الفلسطينية، قائلا: "لا يمكنك هزيمة الشر المطلق من خلال ترك رفح، سوف ندخل رفح، قضينا على هامان (هامان وفق اللغة العبرية يعني العدو الرئيسي لليهود في سفر إستير) وسنقضي على السنوار أيضا"، وقالت الإذاعة العبرية، إن هذا الحديث جاء من رئيس الوزراء نتنياهو أثناء لقائه مع كتيبة إيريز التابعة لفيلق الشرطة العسكرية.

 

 

 

 







الهلال الأحمر الفلسطيني

وسائل الاتصالات المختلفة

خان يونس

مستشفى الأمل




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