اليوم السابع
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الأحد، 24 مارس 2024 11:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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النمسا تؤكد التزامها بتقريب منطقة غرب البلقان من عضوية الاتحاد الأوروبي

الأحد، 24 مارس 2024 10:27 م
النمسا تؤكد التزامها بتقريب منطقة غرب البلقان من عضوية الاتحاد الأوروبي النمسا
ا ش ا

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أكدت النمسا اليوم الأحد التزامها بشكل خاص بتقريب منطقة غرب البلقان من عضوية الاتحاد الأوروبي.


وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم إن سفراء النمسا في البوسنة والهرسك وصربيا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وألبانيا وكوسوفو وكرواتيا ناقشوا مؤخرا هذا الأمر في مؤتمر إقليمي للسفراء.


وأوضح البيان أن مثل هذه الاجتماعات تشكل أهمية أكبر من أجل تنسيق الأولويات في المنطقة، وركز الاجتماع على تبادل وجهات نظر الاتحاد الأوروبي بشأن دول غرب البلقان والتطورات والاتجاهات الإقليمية الحالية .







النمسا

غرب البلقان

الاتحاد الاوروبى

اخبار العالم




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