القبض على قاتل صديقه بعد وصلة مزاح بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من إلقاء القبض على المتهم بإنهاء حياة صديقه، بعدما أطلق عليه عيارا ناريا من فرد خرطوش بحوزته عقب وصلة مزاح بينهما تحولت لخلاف، بمنطقة القطار فى مدينة المطرية.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وتصرح بالدفن.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة المطرية من المستشفى المركزي، بوصول شخص يدعى محمود محمد محمد جمعة، 15 عامًا، مقيم بمدينة المطرية، مصابًا بطلق ناري وتوفي، ادعاء تعد من آخر.

وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أنه أثناء وصلة مزاح بين المجني عليه وصديقه ويدعى “حسام.ح.ش” 19 عامًا، صياد، حدث خلاف بينهما، وأطلق المتهم عيار ناري من فرد خرطوش بحوزته على الضحية، ما تسبب في حدوث إصابته التي أودت بحياته.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وتصرح بالدفن.