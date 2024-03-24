العراق والولايات المتحدة يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية فى المنطقة

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بحث وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، السبت، مع مسؤول أمريكي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع الإقليمية في المنطقة وتأثيرها على العراق.

وذكرت الخارجية العراقية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن حسين التقى مع منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت مكورك في مكتبه بواشنطن؛ وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات على الساحة السياسية في العراق وما يقوم به العراق من دور مهم في المنطقة.

واستعرض الجانبان "تداعيات الحرب على غزة وتبعاتها وقضايا الأمن والإرهاب المتمثلة بتحركات "داعش" في العراق وسوريا".