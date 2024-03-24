اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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العراق والولايات المتحدة يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية فى المنطقة

الأحد، 24 مارس 2024 01:00 ص
العراق والولايات المتحدة يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية فى المنطقة وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، السبت، مع مسؤول أمريكي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع الإقليمية في المنطقة وتأثيرها على العراق.

وذكرت الخارجية العراقية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن حسين التقى مع منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت مكورك في مكتبه بواشنطن؛ وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات على الساحة السياسية في العراق وما يقوم به العراق من دور مهم في المنطقة.

واستعرض الجانبان "تداعيات الحرب على غزة وتبعاتها وقضايا الأمن والإرهاب المتمثلة بتحركات "داعش" في العراق وسوريا".







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