السيطرة على حريق أشجار بقطعة أرض فى العمرانية دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة علي حريق اندلع بمجموعة من الأشجار والنخيل والمخلفات المتراكمة داخل قطعة أرض، بشارع خورشيد نطاق دائرة قسم العمرانية، دون إصابات، وتحرر محضرا بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

فور تلقى بلاغا يفيد اشتعال حريق فى مجموعة من الأشجارفى العمرانية، تم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين اشتعال النيران فى مخلفات امتدات لأشجار ونخيل بقطعة أرض بشارع خورشيد، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.



