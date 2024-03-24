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السلاحف الصحراوية بالمنيا بتاكل خضراوات وتشرب من الحنفية.. فيديو

الأحد، 24 مارس 2024 09:00 ص
السلاحف الصحراوية بالمنيا بتاكل خضراوات وتشرب من الحنفية.. فيديو السلاحف الصحراوية
المنيا-حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع تقريرا مصورا، عن السلاحف الصحراوية، والتى يفضل العديد من الشباب تربيتها، كنوع من الهواية الخاصة بتربية السلاحف الأليفة، وذلك لتفاعلها مع البيئة المحيطة بها وآمنة على الأطفال. 
 
 
قال عادل إبراهيم أحد مربى السلاحف بالمنيا، إن هناك أنواعا من السلاحف منها الزراعى ومنها الصحراوى، وغيرها من السلاحف، وهذا النوع يتعايش فى البيئة الطبيعة التى نعيش فيها وتأكل السلاحف من طعامنا، وأهم الأكلات بالنسبة لها الخضراوات وقليل من اللحم. 
 
وأضاف أن طريقة شرب السلاحف من الممكن أن تشرب من الحنفية العادية بالمنزل ويتم غسلها بالمياه بشكل عادى مثل الإنسان، ولكن هذه السلاحف حساسة بشكل كبير، فاذا سقطت من ارتفاع يؤدى ذلك لوفاتها فى الحال، رغم القفص المحيط بها، إلا أنها أيضا كائن ضعيف، الارتفاع خطر على تلك الأنواع.
 
وأشار عادل، إلى أن هواية تربية السلاحف تجعل الإنسان يتعمق فى دراستها، فتلك الأنواع يصل عمرها حتى 100عام، لكن تلك السلحفاة الموجودة عمرها يقارب 4 سنوات، ويوجد معها سلحفاة أخرى أقل منها فى العمر. 
 






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