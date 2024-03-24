السديس: التطبيقات الذكية أسهمت فى وصول رسالة الحرمين الوسطية لبقاع العالم

إيمان حنا

طوعت رئاسة الشئون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ التطبيقات الذكية؛ لتفعيل منصاتها الرقمية الدينية باللغات العالمية، الملائمة للأعداد المليونية من المعتمرين والزائرين فى موسم شهر رمضان المبارك؛ وذلك لتعزيز أداء الرئاسة خدماتها الدينية؛ لإثراء تجربة المعتمرين والزائرين للحرمين، وإبراز ما تقدمه القيادة من أعمال جليلة لخدمة الحرمين الشريفين دينيًا وعلميًا، وتهيئتهما إيمانيًا وروحيًا؛ ولبلوغ مستهدفات المنظومة الدينية إلى الريادة والعالمية؛ بكسر حاجز الزمان والمكان، عبر استثمار الأيقونات والمنصات المعرفية، والتطبيقات الحديثة.

‏وأكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوى، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ أن التطبيقات الحديثة، والمنصات الدينية الرقمية؛ أسهمت فى وصول رسالة الحرمين الشريفين الدينية الوسطية المعتدلة إلى شتى بقاع العالم، ونجحت فى تعزيز التجربة الرقمية الدينية للحرمين الشريفين وتجويدها، من خلال المنصات الرقمية المتنوعة التى سخرتها رئاسة الشؤون الدينية؛ لتصل برسالتها إلى المسلمين فى أنحاء العالم.



وأوضح رئيس الشؤون الدينية، أن من المنصات الرقمية الدينية التى سخرتها الرئاسة لتعزيز أداء رسالتها فى موسم رمضان المبارك: منصة "منارة الحرمين"، وهى منصة رقمية تُعنى: ببث خطبة الجمعة من الحرمين الشريفين، والدروس العلمية والمحاضرات والكلمات الوعظية، وجدت لإثراء التجربة الرقمية الدينية للحرمين، بما يسهم فى تكامل منظومة الخِدمات الدينية فيهما.