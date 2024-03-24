اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لعاطل شرع فى قتل شخص بالجيزة

الأحد، 24 مارس 2024 04:53 م
السجن 3 سنوات لعاطل شرع فى قتل شخص بالجيزة محكمة،ارشيفية
كتب سليم على - كريم صبحى

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عاقبت الدائرة 36 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، عاطل، بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه، بالشروع في قتل أحد الأشخاص، بسبب خلافات سابقة بينهما.

كشف أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 2760 لسنة 2022، أن المتهم "ب، ع" ، شرع وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه طارق نور الدين  باستخدام بندقية خرطوش  عمداً، بدون سبق الاصرار، وذلك لوجود خلافات بينهما.

وقال طارق نور الدين المجني عليه أمام هيئة المحكمة أنه أثناء عودته لمحل سكنه قام المتهم وبصحبته مجهولون باطلاق عيار ناري صوبه من بندقية خرطوش ما أحدث إصابته، مشيراً إلى أن أحد المتهمين قام بالقاء مادة عليه مما أعدم الرؤية لديه، كما قام جميع المتهمين بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض.







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