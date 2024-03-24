السجن المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بالاتجار في الحشيش بالجيزة

كتب سليم على - كريم صبحى

عاقبت الدائرة 23 جنايات الجيزة ، عاطل، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران، وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل، وسمير صلاح الدين محمد، وأحمد عبد العاطي عبد الشافي.

كشف أمر الإحالة في القضية التي تحمل رقم 5187 جنايات قسم شرطة الجيزة، أن المتهم "ع. ر" حاز جوهر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، بقصد الإتجار فيها وبيعها لعملائه فة منطقة الجيزة لتحقيق أرباح غير مشروعة.



