الروبى أشهر مسجد أثرى بالفيوم.. تخطى 700 عام ويقصده الأهالى من كل مكان

الفيوم ـ رباب الجالى

يعتبر مسجد الروبى، أحد أشهر المساجد التابعة للآثار الإسلامية بمحافظة الفيوم، ويقع بحي الصوفي فى الطرف الغربى من المدينة ، ويعود اسم المسجد إلى الشيخ على الروبى الذى يصل نسبه إلي البيت العباسي، وهو من سلالة العباس عم الرسول، وقد عاصر الظاهر برقوق عندما كان أميرا، ويقال إن الشيخ علي الروبي بشره بتوليه السلطنة، وعندما أصبح سلطانا بني له مقاما ومسجدا ليجتمع فيه بتلاميذه، وتوفي الشيخ علي الروبي سنة 785هــ/ 1383م، وقد أنشأ الضريح والمئذنة والمسجد السلطان الظاهر برقوق سنة 784هـ، أما الضريح والمئذنة الحاليين فيرجع بناؤهما للعصر العثماني في 1120هـ .

والضريح من الخارج له 4 واجهات 3 منها ملاصقة لمنازل مجاورة، أما الواجهة الرابعة وهي الجنوبية الشرقية بها بابان يؤديان إلي داخل الضريح، أحدهما بالطرف الشرقي وفي دخلة علي جانبيها "مكسلتان" وهى ما تشبه المصطبة متوجة من أعلي بعقد مدائني، ويعلق علي فتحة الباب مصراع خشبي، والآخر بالطرف الجنوبي، وهو علي سمت الجدار مباشرة، ويتقدم هذه الواجهة بائكة رباعية ويعلو القبة الهلال.

وتميز المسجد بتخطيط فريد، حيث إن مسقطه الأفقي مربع تقريبا يبلغ ضلعه 8.20 متر بصدر كل ضلع من أضلاعه دخلة سعتها 4.70 متر، وتشرف كل دخلة من الدخلات علي التربيع الأوسط ببائكة ذات عقدين مدببين يرتكزان علي عمود في الوسط، ويعلو كل تاج عمود طبلية خشبية، وبصدر كل دخلة عدا الدخلة الجنوبية الشرقية، قنديلة بسيطة، في حين الأخري بها مضاهية دخلة مسدودة يحيط بكل منها عقد ثلاثي بارز وعلي جانبي كل دخلة خزانتان .

ولا يوجد بالضريح محرابا مجوفا، نظرا لضيق المساحة، كما أن الضريح ليس مكانا للصلاة، والضريح كان ملحقا بمسجد الروبي، ولذا اكتفي المعمار بتحديد القبلة بواسطة محراب رمزي صغير .

ومئذنة المسجد مجاورة للطرف الجنوبي للضريح، وهي عثمانية العهد مملوكية الطراز، وهي من الخارج تتكون من القاعدة من شكل مكعب بنواصيه أعمدة يلي القاعدة منطقة الانتقال للوصول إلي البدن المثمن، وذلك بواسطة مثلثات مقعرة يلي ذلك منطقة غائرة مثمنة، وبعد ذلك البدن المثمن وكل ضلع من أضلاعه يتوجه عقد مدبب يحيط بها إطار من ميمات مستديرة ويتوج البدن ثلاث صفوف من المقرنصات .

وتم ترميم الضريح فى أبريل 1994 علي نفقة المجلس الأعلي للآثار وتم ترميمه أيضا بالجهود الذاتية علي نفقة المواطنين بقرار من اللجنة الدائمة في فبراير 1997وفي عام 2006تم ترميم القبة والمأذنة ترميماً معماريا دقيقاً شاملاً.



مسجد الروبى