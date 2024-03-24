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الرعاية الصحية: مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة هدفها التوعية لكبار السن

الأحد، 24 مارس 2024 10:48 م
الرعاية الصحية: مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة هدفها التوعية لكبار السن الرعاية الصحية
كتب محمد شعلان

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أكدت الدكتورة نهى الصناديدى مدير عام إدارة الرعاية الأولية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، استهدافهم الفئات الأولى بالرعاية من غير القادرين على التوجه للمنشآت الصحية بسبب ظروفهم الصحية خلال مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة"، موضحة أن المبادرة تستهدف تقديم التوعية والثقافة الصحية لكبار السن وذوي الهمم وأسرهم.

وأضافت نهى الصناديدى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن المبادرة تستهدف تقديم التوعية والثقافة الصحية للأسرة في المنازل وكيفية العناية بكبار السن والوقاية لباقي أفراد العائلة من الامراض، موضحة أنهم في الحملة بالنسبة للمرضى بيتم تنزيل فرق طبية تجري متابعة صحية كاملة.

وأوضحت نهى الصناديدى، أن المبادرة تعمل على إعادة تقييم للحالة الصحية وفي حالة اكتشاف أي حالات حرجة يتم اتخاذ قرارات فورية بتحويلهم للمستشفى أو استدعاء اطباء بمستويات عالية تناسب الحالة المرضية.
 







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