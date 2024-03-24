اليوم السابع
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الرئيس العراقي: عازمون على مواصلة نهج الإصلاح والقضاء على الفساد

الأحد، 24 مارس 2024 11:49 ص
الرئيس العراقي: عازمون على مواصلة نهج الإصلاح والقضاء على الفساد رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد
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أكد رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، عزم بلاده على مواصلة نهج الإصلاح والقضاء على حالات الفساد.


وأوضح الرئيس العراقي - خلال لقائه سفيرة أمريكا لدى بغداد ألينا رومانسكي - أن العراق حريص على بناء شراكات مميزة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي.


وشدد رشيد - حسب ما ذكرت قناة "العراقية" الإخبارية - على أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب وتوظيفهما لكسب المهارات والارتقاء بواقع القطاعات الصناعية والاقتصادية والتجارية والزراعية والبيئة والطاقة.


من جهتها.. أكدت السفيرة الأمريكية لدى العراق رغبة بلادها في تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون بما يخدم الشعبين الصديقين.







العراق

الرئاسة العراقية

عبد اللطيف جمال رشيد

الإصلاح فى العراق

الفساد




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