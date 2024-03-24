الدفاع الصينية: سنتخذ تدابير مضادة حازمة إذا استمرت الفلبين في تحديها

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قال متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية "وو تشيان"، اليوم الأحد، إن بلاده سترد بإتخاذ تدابير حازمة لحماية سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية في حالة استمرار الفلبين في تحدي المبدأ الأساسي للجانب الصيني.



وجاءت تصريحات "وو" ردا على استفسار إعلامي بشأن توغل الفلبين في المياه المجاورة لجزيرة رنآي جياو التابعة لجزر نانشا تشيونداو الصينية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).



وكانت الفلبين قد أرسلت، أمس، سفينة إمداد وسفينتين تابعتين لخفر السواحل دون تصريح من الحكومة الصينية لتتسلل إلى المياه المجاورة لجزيرة رنآي جياو التابعة لجزر نانشا تشيونداو الصينية في محاولة لإرسال مواد البناء إلى سفينة عسكرية رست بشكل غير قانوني في جزيرة رنآي جياو لإصلاحها وتعزيزها.