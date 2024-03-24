التفتيش على 83 محطة وقود فى أسوان.. اعرف التفاصيل

أسوان - صلاح المسن

تنفذ الأجهزة الرقابية بأسوان، حملات تفتيش مستمرة على محطات الوقود بواقع 83 محطة لمتابعة توافر المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة بها.

من جهته أكد اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان على مواصلة الجولات الميدانية من الأجهزة التنفيذية لمتابعة إنتظام عمل محطات الوقود ومواقف السيرفيس ، بجانب متابعة سير العمل بالمخابز البلدية للإطمئنان على توافر رغيف العيش المدعم وصرفه للمواطنين بشكل منتظم بمختلف المراكز والمدن .

كما وجه محافظ أسوان، مسؤلى الجهات المعنية والوحدات المحلية بتكثيف المرور الميدانى للتأكيد على إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة لخطوط السير.

وأوضح اللواء أشرف عطيةمحافظ أسوان في" تصريحات صحفية " بأن هناك متابعة مستمرة عبر أجهزة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة ( مركز السيطرة ) وبالتنسيق مع مركز السيطرة الرئيسى بوزارة التنمية المحلية للمتابعة اللحظية والإطمئنان على حالة الإستقرار والهدوء .

وشدد محافظ أسوان على سرعة التفاعل مع أى مخالفات أو شكاوى والتعامل معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور أسوان لمنع أى تجاوزات من بعض السائقين والتأكيد على وضع التعريفة الجديدة بزجاج كل سيارة.

وكلف أشرف عطية مديرية التموين، بإستمرار حملات التفتيش على محطات الوقود بواقع 83 محطة لمتابعة توافر المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة بها ، فضلاً عن تكثيف الرقابة على المخابز البلدية والتأكد من مطابقة الخبز المنتج للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة .