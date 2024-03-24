اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 مارس 2024 01:59 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

البيت الأبيض منددا بهجمات موسكو: "داعش" عدو إرهابى مشترك

الأحد، 24 مارس 2024 01:00 ص
البيت الأبيض منددا بهجمات موسكو: "داعش" عدو إرهابى مشترك البيت الأبيض - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ندد البيت الأبيض السبت بالهجمات التي شهدتها العاصمة الروسية، موسكو أمس، مشددة على أن تنظيم "داعش" يشكل عدوا إرهابيا مشتركا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - إن "الولايات المتحدة تندد بشدة الهجوم الشنيع في موسكو، ونتقدم بأحر تعازينا لمن فقدوا أحباءهم وأولئك الذين أصيبوا أو تأثروا بهذه الهجمات غير المعقول بحق المدنيين".

وشددت على أن تنظيم "داعش" عدو إرهابي مشترك علينا دحره في كل مكان".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد ذكر سابقا أن الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الذي شنه مسلحون بالقرب من موسكو، الجمعة، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 143 شخصا وإصابة عشرات آخرين.







البيت الابيض

امريكا

كارين جان بيير

داعش

أنتوني بلينكن

موسكو




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة