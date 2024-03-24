البورصة: تنفيذ صفقة على شركة سان جورج للاستثمار السياحى بقيمة 69.5 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة سان جورج للاستثمار السياحي وإدارة الفنادق خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 695 ألف سهم بقيمة 69.5 مليون جنيه، وصفقة على شركة جريترز للسياحة النيلية بحجم تداول 210 ألف سهم بقيمة 21 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.4 مليون سهم بقيمة 97.6 مليون جنيه عبر تنفيذ 31 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.941 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 730 مليون ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 107.6 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.02% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.92%، والعرب على 5.07%، واستحوذت المؤسسات على 24.37% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.62%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 76.1 مليون جنيه، 178.9 ألف جنيه، 4.3 مليون جنيه، 25.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 23.1 مليون جنيه، 82.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 29060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 35350 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 12385 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 6676 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 9498 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 6917 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1520 نقطة.